Vaccino per il Coronavirus: il boss dell'Hoffenheim a capo dell'azienda che lo sperimenta

Dietmar Hopp è il presidente di Bundesliga più odiato in Germania. Negli ultimi mesi ha ricevuto fischi e striscioni contro, un po' in tutti gli stadi. Eppure c'è proprio il numero uno dell'Hoffenheim a capo dell'azienza, la CureVac, che sta studiando e smerimentando in Germania il vaccino per il coronavirus.

Dietmar #Hopp:



„Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können.“Mehr dazu: