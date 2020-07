Un ex calciatore ghanese dice di essere il padre biologico di Rashford!

In alcune dichiarazioni a 'Starr FM', Michael Boye Marquaye ha sorpreso tutti assicurando di essere il padre biologico di Marcus Rashford. L'attaccante 'red devil', ufficialmente, è il figlio di Joseph Rashford e Melanie Rashford.

L'ex calciatore ghanese, di 65 anni e residente nel Regno Unito, ha aggiunto ulteriori dettagli: "Rashford è mio figlio e lui lo sa, anche se non ci vediamo più da qualche anno a questa parte".

"All'inizio, era arrabbiato con me perché credeva l'avessi abbandonato, però non fu così", ha spiegato Marquaye.

"In tanti vengono a cercarmi per scriverci su qualcosa, ma non sono il tipo di persona che cerca soldi facili in questo modo", ha concluso.