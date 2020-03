Tripletta di Zapata ed ennesima esibizione dell'Atalanta

L'anno scorso fu la rivelazione della Serie A, con una grande stagione che le ha permesso partecipare alla Champions League per la prima volta. Questa stagione sta andando ancora meglio, e il campo del Lecce può confermare.

Un'altra serie di goal per la squadra di Gasperini, che per la quinta volta colleziona 5 goal in una sola partita. Questa volta il protagonista è stato Duvan Zapata.

Il colombiano, che per alcuni infortuni ha avuto un'anno difficile, ha avuto il tempo di riprendersi, realizzando una tripletta in una sola ora.

Il 0-2 per i primi 22 minuti, 2-4 al 54' e il 2-5 al 62' portano la sua firma.

Insiema all'autogoal di Donati e l'altro di Ilicicm l'Atalanta è arrivata a 68 goal in Serie A nella giornata 25, una media di 3 goal per partita.

Inoltre si conta anche la serie di goal contro il Valencia per l'andata degli ottavi di finale di Champions (4-1), che la porta quasi ad essere una delle otto squadre migliori d'Europa di questa stagione.