Tre vendite necessarie per acquistare Pedro

La Roma continua a sognare l'arrivo di Pedro. Come riferito da 'AS', la dirigenza vorrebbe mettere in vendita tre giocatori per poter chiudere l'affare con lo spagnolo.

I tre nomi in uscita sarebbero quelli di Kluivert, Under e Perotti. La Roma vorrebbe ricavare almeno 60 milioni di euro dai loro trasferimenti e dunque sanare parzialmente i bilanci.

Nonostante le tante offerte ricevute, l'attaccante dei Blues avrebbe scelto i giallorossi e sarebbe in attesa di conoscere la loro prossima mossa.