Sport - Il PSG vuole blindare Mbappé: 60 milioni all'anno per il rinnovo

La situazione contrattuale di Kylian Mbappé è al primo posto tra le priorità del PSG: la scadenza dell'attuale accordo (2022) non mette completamente al sicuro il club parigino, deciso a dare un segnale forte sul mercato.

Non è un mistero che sul classe 1998 ci sia da tempo il Real Madrid del connazionale Zinedine Zidane, pronto a fare follie pur di allenarlo al 'Bernabeu'. Questa non è però la volontà del PSG che prepara la mossa decisiva.

Secondo quanto riportato da 'Sport', Leonardo vorrebbe proporre a Mbappé un rinnovo a cifre super: 60 milioni netti a stagione più altri ricchi premi che lo renderebbero il calciatore più pagato al mondo, meglio di Messi, Ronaldo e del suo compagno di squadra Neymar.

Una proposta che, qualora venisse confermata, testimonierebbe l'ambizione del PSG di trionfare anche in Europa dopo averlo fatto per diversi anni in Francia: per fare il salto di qualità tanto atteso serve anche e soprattutto la classe di Mbappé, destinato a raccogliere l'eredità dei migliori al mondo nei prossimi anni.