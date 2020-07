Sarri pensa a Odriozola per la Juventus

Alvaro Odriozola non riesce a ritagliarsi un posto nel Real Madrid. Partito nella scorsa sessione di mercato invernale in prestito, lo spagnolo potrebbe ripetere l'operazione in quella estiva.

D'accordo con le informazioni di 'CalcioMercato', Maurizio Sarri, non del tutto convinto dalle prestazioni di Danilo, avrebbe dato il via libera alle trattative con le Merengues per Odriozola.

Bisognerà capire quali sono le intenzioni del Real Madrid per il terzino. Il preferito di Zidane resta Carvajal e, in quella stessa posizione, di ritorno dal prestito c'è anche la giovane promessa Achraf Hakimi.