Ronaldo e Dybala criticano i compagni nell'intervallo di Juve-Lione

Si è fatta un po’ più in salita per la Juventus, la strada che porta al pass che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League. A rendere il discorso più complicato è stata la sconfitta patita dai bianconeri contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Per gli uomini di Maurizio Sarri la situazione non è compromessa, visto che l’1-0 del Groupama Stadium è assolutamente ribaltabile, ma per riuscire a mettere il tutto sui giusti binari sarà necessaria una prestazione di ben altro livello rispetto a quella sfornata sul campo dell’OL.

Mercoledì scorso infatti, la Juve è incappata in una serata ‘no’ coincisa con una delle prove più deludenti degli ultimi tempi e lo si evince anche dalle parole pronunciate da Cristiano Ronaldo nel corso dell’intervallo e catturate da RMC Sport.

Il fuoriclasse lusitano, parlando con Dybala, ha infatti evidenziato lo scarso supporto del centrocampo: “Siamo soli, i centrocampisti non ci stanno dando abbastanza supporto”.

Anche Dybala si è lasciato sfuggire un “Non la prende nessuno”, al quale CR7 ha risposto con un’altra osservazione: “Si, anche sulle seconde palle”.