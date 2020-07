Ronaldo, beccato senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza

Cristiano Ronaldo potrebbe essersi messo nei guai. La sua foto in un noto ristorante ha scatenato le polemiche e potrebbe creare non pochi problemi al lusitano.

Secondo quanto riportato da varie fonti, il numero 7 della Juventus si sarebbe recato in Portogallo per assistere ai passi avanti nella ristrutturazione della villa che ha acquistato recentemente.

Cristiano Ronaldo ha deciso di pranzare al ristorante 'Mar do Inferno', dove si è scattato una foto insieme alla proprietaria che non ha esitato a pubblicarla su Instagram.

Il calciatore bianconero non solo non stava rispettando la distanza di sicurezza ma non indossava nemmeno la mascherina protettiva.

Quella foto gli potrebbe costare una nuova quarantena al rientro a Torino, qualora la Juventus lo ritenesse necessario, e si perderebbe dunque i primi incontri di Serie A.