Quattro big di Premier, in cerca del 'nuovo Haaland'

Jonathan David è uno dei migliori talenti del campionato belga. Il giocatore del Gent ha collezionato 23 goal in 38 partite, cifre che l'hanno collocato sui taccuini di quattro squadre di Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Express', Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham sarebbero fortemente interessati all'acquisto dell'attaccante canadese di soli 20 anni.

Il Gent non ha intenzione di prendere in considerazione offerte inferiori ai 23 milioni di euro. Negli ultimi giorni, Jonathan David è stato comparato ad Haaland per la freddezza sotto porta. Ma non ha attirato solo l'attenzione della Premier. Il club belga ha già rifiutato una prima offerta del Porto di sei milioni di euro per il centravanti.