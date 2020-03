"Per il Madrid è una partita più importante che per noi"

Quique Setien preferisce dare la responsabilità del 'Clasico' al Real Madrid, a due punti dal Barcellona. "Per loro è una partita molto più importante che per noi", spiegò.

"Non so se è una partita decisiva, però molto importante", aggiunse il tecnico del Barcellona, sapendo che il Real Madrid deve vincere per non perdere la vetta della classifica.

È per questo che non si fida dei bianchi. "Il Madrid in casa e in qualsiasi altro posto è pericoloso. Pensa sempre all'incontro, una volta iniziato, è tutto nelle mani dei giocatori".

"Per noi è importante avere un controllo del ritmo, una base importante è il possesso palla. In statistica siamo alla pari".

Il Barcellona potrà contare sulla presenza di Jordi Alba insieme agli altri 18 convocati. Jordi Alba è in un buon stato, da decidere però se giocherà dall'inizio".

"Giocheremo come sempre, una squadra che vuole il pallone, ma dobbiamo comunque tener conto del Real Madrid", aggiunse.

"Mi piacerebbe moltissimo vincere, però più per la tifoseria che per me stesso. È sempre importante avere una tifoseria perche' ti avvicinano all'obbiettivo di vincere il campionato", disse Setien.