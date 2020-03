Napoli, solo lavoro in palestra per Milik: è in dubbio per l'Inter

Se l'Inter dovrà fare a meno di Moses per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, giovedì sera anche il Napoli rischia di dover fare i conti con un'assenza non da poco: quella di Arkadiusz Milik, non al meglio e in dubbio per la gara.

A far sobbalzare i tifosi azzurri è lo stesso club partenopeo, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il consueto report giornaliero post allenamento mattutino:

"Lavoro in palestra e in campo per Malcuit e Koulibaly. Milik, Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra".