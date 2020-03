Milan: come concretizza il ritorno di Thiago Silva

Di certo il Milan non può competere con la potenza economica del PSG, ma la squadra italiana gli può dare gli ultimi anni della sua carriera per non essere dimenticato in un club che conosce alla perfezione.

Già si spettegolava su questa cosa, adesso 'TMW' ha svelato che condizioni che bisogna dargli per il suo ritorno con la maglia 'rossonera' al San Siro.

Il primo fattore, forse il più importante è che non rinnoverà con il PSG. Il suo contratto terminerà il prossimo 30 giugno e per adesso non ci sono accordi.

Una volta superato questo, il Milan gli chiederebbe una riduzione considerabile dello stipendio, al momento di 12 milioni di euro.

Con i suoi 35 anni ha ancora un fisico più che accettabile, potrebbe essere un pezzo fondamentale per far si che si possa formare una squadra ambiziosa.