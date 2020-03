Messi, Ter Stegen, De Jong...Le lezioni di Pep per vincere al Madrid

Il Barcellona di Quique Setien potrà presentare, questa sera, alcune strategie del Manchester City di Pep Guardiola.

Setien e Guardiola, dopo la vittoria contro il Madrid, si videro in hotel, dove il tecnico catalano avrà rivelato tutte le chiavi necessarie per vincere contro Zinedine Zidane.

Setien affronterà il suo primo 'Clasico', da quando è arrivato al Camp Nou. Lui stesso ha rilevato in conferenza stampa, che ciò che ha realizzato il Manchester City, gli servirà contro i 'bianchi': "Il City ha fatto cose che ci potrebbero servire per il 'Clasico".

Ma, di cosa parlarono esattamente Guardiola e Setien? Secondo 'Marca' il nome più ripetuto in quella chiacchierata fu quello di Dani Carvajal, importante per la squadra di Madrid.

Proteggere la fascia destra dall'attacco del Real Madrid, grazie a Gabriel Jesus, fu una delle cose che portò la rimonta del City in 'casa bianca'.

Un altro protagonista della conversazione in hotel fu Frankie De Jong, che avrà il compito di diventare il De Bruyne del Barcellona, il quale è riuscito a rompere la linea del centrocampo per lanciare un'offensiva in cerca dei tre pali difesi da Courtois.

Ter Stegen e Messi

Ovviamente perche' non menzionare Ter Stegen. C'è la necessità che il pallone passi sotto le sue scarpette, strategia di Setien dal suo arrivo al Barcellona. I passi lunghi del tedesco mandano fuori fase i 'bianchi'.

E per concludere la lunga chiacchierata tra Pep e Quique, perche' non nominare Leo Messi. Setien già lo elogiava prima di arrivare in Catalugna. Se l'argentino sarà in ottima forma, la notte del 1 marzo diventerà un incubo per il Real Madrid.