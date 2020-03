"Messi è unico ed inimitabile, chi dice che Cristiano è migliore non ha nessun idea"

Marco Van Basten è uno dei migliori giocatori degli anni 90. L'ex calciatore ha pubblicato la sua autobiografia ed ha concesso un'intervista a 'Il Corriere della Sera', nella quale raccontò i momenti più oscuri della sua carriera e i suoi problemi fisici, che lo hanno costretto a ritirarsi a 31 anni.

Vincitore di tre Palloni D'Oro e capocannoniere parlò di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. "In realtà ho lasciato a 28 anni e già avevo vinto tre Palloni D'Oro. Adesso guarda Cristiano Ronaldo e Messi, che lo vincono con più di 30 anni. Il mio fegato era ormai distrutto dalle medicine e il dolore alla caviglia non andava via. Ero disperato".

L'ex calciatore del Milan comparò i due mostri: "Cristiano Ronaldo è un grandissimo calciatore, però le persone che affermano che sia migliore di Messi, credo che non ne capiscono di calcio. Messi è unico, inimitabile e irripetibile".

Ritornò poi alla sua carriera. "Ero un carico per mia moglie e per la mia famiglia. Furono anni molto brutti, ho toccato il fondo e ho cominciato una nuova vita", disse il giocatore.

Per concludere, il leggendario attaccante dovette scegliere tra lasciare la sua carriera per sempre per non ritornare a sentire dolore: "Ero sempre con le stampelle, quando un giorno chiamai il medico e mi fece una proposta: bloccare la caviglia per sempre. Non la posso piegare ne girarla. Non posso correre ne giocare a calcio...niente. Però non accuso dolore. Da quel momento, ho iniziato a pensare a me stesso, una persona con un futuro".