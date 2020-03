Marotta spiega il rifiuto di posticipare Juve-Inter: "Proposta impraticabile e provocatoria"

Prosegue il botta e risposta tra l'Inter e la Lega sul rifiuto da parte della dirigenza nerazzurra di posticipare il big match sul campo della Juventus a lunedì. L'amministratore delegato Beppe Marotta spiega la scelta fatta e il no alla proposta ricevuta.

Ai microfoni dell''Ansa' Marotta ha risposto alle parole del presidente Paolo Dal Pino: "Una proposta impraticabile e quasi provocatoria. Ipotesi informale e aleatoria. Lo stadio sarebbe stato aperto solo ai tifosi bianconeri. Sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore. Da cittadino mi sento di riconoscere il momento di grande emergenza che sta attraversando il nostro paese ed i grandi problemi che ne conseguono".

Dura replica ai vertici della Lega, il dirigente nerazzurro approfondisce la posizione del club: "La tutela della salute pubblica è la priorità. Abbiamo ricevuto un'ipotesi informale ed aleatoria dal parte dell'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell'Inter e di milioni di nostri sostenitori".