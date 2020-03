Marotta esige un criterio unico per posticipare partite di Serie A

La Lega ha annunciato questo sabato che cinque partite, inizialmente programmate a porte chiuse, sono state posticipate per il contagio del coronavirus. Una di queste è Juventus-Inter.

Il dirigente è preoccupato per il futuro del campionato, ed ha chiesto alla Lega un "criterio unico" per riinviare le partite di Serie A.

"Rispetto molto le misure di sicurezza prese per la salute dei cittadini, però da dirigente di un club sono molto preoccupato, soprattutto se consideriamo il calendario che è pieno di eventi", ha affermato Marotta a 'Sky Sport Italia'.

"Il Consiglio dei Ministri impone il blocco fino all'8 marzo, mi chiedo come riusciremo a gestire la prossima giornata, considerando che ci sono anche squadre che competono in Europa, come Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo o Bologna-Juventus", asserì.

Marotta ha mostrato la sua preoccupazione per l'Inter, rivale del Getafe per gli ottavi di finale di Europa League, non giocò per motivi di sicurezza l'incontro con la Sampdoria della settimana scorsa e si perderà un'altra giornata questa domenica.

Se il club milanese raggiungerà la finale di Europa League e la finale di Coppa Italia, non ci saranno date disponibili per recuperare gli altri incontri.

Il consigliere delegato dell'Inter ha svelato di aver chiesto una riunione straordinaria per "difendere l'equilibrio e la competizione del torneo".