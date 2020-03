Lo scoop di Rothen: 'Meunier ha firmato col Borussia Dortmund'

Niente Juventus, né Inter. Il futuro di Thomas Meunier, lussuoso parametro zero tra pochi mesi, sarà in Germania. Al Borussia Dortmund, per la precisione, ovvero la formazione che il PSG ha appena estromesso dalla Champions League. O almeno è questo lo scoop regalato da Jerome Rothen.

L'ex mancino del Monaco e dello stesso PSG, finalista di Champions con il club del Principato nel 2004, si è sbilanciato a 'RMC Sport', dove oggi ricopre il ruolo di opinionista. Quasi fatta per Meunier al Borussia Dortmund, dunque? Di più. Molto di più.

"Non è 'quasi fatta': Meunier ha firmato con il Borussia Dortmund. Posso dare questa informazione con sicurezza. Non andrò oltre, perché andrebbe contro gli interessi di Thomas".

Nessuna conferma, bene precisarlo, né da parte del PSG né da parte del Borussia Dortmund. Ma sta di fatto che Meunier rappresenterebbe un colpo da novanta per i tedeschi. Anche perché, come detto, arriverebbe a costo zero.

In Italia, il nome di Meunier è spesso accostato a formazioni come Inter e Juventus. Le quali, in effetti, qualche problema sugli esterni in questa stagione ce l'hanno avuto. Ma, se la soffiata avuta da Rothen è esatta, il suo futuro sarà al Borussia Dortmund.