Liverani duro sul rinvio delle partite: "Il lato oscuro del calcio, tutelate solo alcune squadre"

Il rinvio di cinque partite della ventiseiesima giornata di Serie A per l'allarme coronavirus fa scoppiare la polemica. Durissime in tal senso le parole di Fabio Liverani.

Il tecnico del Lecce, durante la conferenza della vigilia prima della gara contro l'Atalanta, non ha usato mezzi termini per commentare quanto successo facendo riferimenti piuttosto espliciti.

"Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica, ci riporta alla luce il lato oscuro che calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi".

Il tutto mentre i tifosi dell'Atalanta, che in gran parte provengono dalla Lombardia, avranno libero accesso allo stadio di Lecce.

"Ecco, io non riesco a dare una linearità alle decisioni che sono state prese. Non riesco a dire la mia. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi".