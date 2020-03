'Le iene' lanciano la 'Quarantena League': il torneo di FIFA20 coi campioni del calcio italiano

Si chiamerà 'Quarantena League' e coinvolgerà svariate star del calcio italiano, tra Serie A, ex giocatori e nazionali. Con un dettaglio: si tratta di un torneo di FIFA20, forse uno dei più grandi mai organizzati con i grandi nomi del pallone.

L'idea e la realizzazione è de 'Le Iene', che curerà anche la trasmissione dello stesso: tutte le partite si potranno infatti seguire sui canali social del celebre programma tv di Italia 1, oltre che sul loro sito ufficiale.

Balotelli, Cannavaro, Immobile, Pirlo, Petagna, Materazzi, Oddo, Tonali e moltissimi altri saranno tra i protagonisti che dai rispettivi divani si daranno battaglia per la vittoria. Con il commento speciale di Pierluigi Pardo e della Gialappa's Band.

Il 'calcio d'inizio' è fissato per giovedì 19 marzo alle ore 12, mentre la finale è in programma per lunedì 23. In mezzo, tanto divertimento con le star della Serie A e non solo.

Un modo alternativo per trascorrere rigorosamente a casa i giorni di isolamento. E, in qualche modo, colmare il vuoto che ha lasciato lo stop al calcio negli appassionati.