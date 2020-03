'La Stampa': Juventus-Milan a porte aperte solo per i piemontesi

Juventus-Inter, insieme a Milan-Genoa e altre tre gare di Serie A sono state rinviate ufficialmente al 13 maggio. Per evitare danni economici e d'immagine, la Lega ha optato per posticipare le gare di diversi mesi: sopratutto vista l'importanza mondiale del Derby d'Italia, che sarebbe stata vista da milioni di persone in ogni paese del globo.

Secondo La Stampa non sembra però a rischio Juventus-Milan di Coppa Italia, gara valida per le semifinali di ritorno: dopo l'1-1 dell'andata, si giocherà allo Stadium per guadagnare la finale, tra l'altro posticipata in seguito al rinvio del Derby d'Italia.

Il quotidiano piemontese evidenzia che Juventus-Milan si giocherà mercoledì sera regolarmente a porte aperte, ma solo per i residenti piemontesi: i tifosi delle altre regioni non potranno accedere al big match di Coppa Italia a causa dell'emergenza coronavirus.

Non è ancora stata ufficializzata tale decisione, anche se davanti ad una conferma tutto potrebbe cambiare fino all'ultimo secondo: la decisione di posticipare Juventus-Inter è arrivata del resto a poco più di 24 ore dallo svolgimento della stessa, inizialmente prevista a porte chiuse allo Stadium.