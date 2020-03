La performance della Dea è da standing ovation

L'Atalanta non si ferma e continua a macinare goal e vittorie: Lecce abbattuto nonostante una reazione d'orgoglio che non basta per evitare la debacle e per costruirsi un vantaggio tranquillizzante sulla zona retrocessione. Lombardi che invece consolidano il quarto posto.

Il segnale alla partita degli ospiti è chiaro fin dai primi minuti: Majer salva sulla linea dopo un colpo di testa a botta sicura di Palomino, preludio alla rete del vantaggio che è uno sfortunato autogoal di Donati, il cui impatto aereo dà una strana traiettoria alla sfera che si insacca all'angolino.

Gabriel deve impegnarsi sul mancino di Ilicic ma nulla può sull'incornata di Zapata che sovrasta Rossettini per il raddoppio.

Il Lecce rientra in partita grazie ad una perla di Saponara che infila Gollini con un destro a giro imparabile. L'episodio utile per toccare le corde giuste tra i salentini che trovano addirittura il pari: passaggio all'indietro di Saponara per l'accorrente Donati che si riscatta con una stoccata vincente dal limite.

L'effetto rimonta svanisce ad inizio ripresa, merito dell'Atalanta che ristabilisce le gerarchie: stupenda la perla di Ilicic che con una finta mette a sedere ben quattro avversari tra cui Gabriel, prima di calciare a porta spalancata in maniera del tutto indisturbata.

Pasalic ha sul piede la palla del poker ma calcia clamorosamente a lato, giusto qualche minuto prima di servire l'assist a Zapata che non sbaglia da pochi passi.

Il Lecce si scioglie come ghiaccio al sole sotto i colpi del colombiano che fa addirittura tripletta: azione iniziata da Gomez e rifinita da Ilicic per Zapata che supera Gabriel con un tocco sottomisura. Vantaggio larghissimo che permette a Gasperini di concedere un po' di riposo a Gomez e Ilicic (uscito dal campo zoppicante) per fare spazio a Malinovskyi e Muriel: proprio il colombiano segna la sesta rete sfruttando un assist dell'ucraino che spegne le luci al 'Via del Mare' con il mancino del definitivo 2-7.