La Fiorentina torna su Florenzi: i viola pronti a trattare con la Roma

Quello di Alessandro Florenzi è un nome che negli ultimi mesi è stato spesso accostato a quello della Fiorentina. Poco prima dell’inizio della sessione di calciomercato invernale, il suo trasferimento dalla Roma al club gigliato era parso per alcuni giorni praticamente ad un passo, poi però non tutte le tessere del puzzle sono andate al posto giusto.

A gennaio il giocatore ha deciso di ripartire dalla Liga e dal Valencia, club nel quale è approdato con la formula del prestito, ma il feeling con i viola non solo non è venuto meno ma, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, negli ultimi tempi è diventato ancora più forte.

La Fiorentina vuole Florenzi e quindi è pronta ad intavolare con la Roma una trattativa che comunque non si preannuncia semplice. Il Valencia ha già fatto sapere al club capitolino di non essere interessato al riscatto del giocatore che, tra l’altro, punta all’immediato ritorno in Serie A.

Florenzi oggi non rientra nei piani della Roma e l’obiettivo della Fiorentina è quello di provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma se la cosa dovesse rendersi necessaria è pronta a spingersi anche fino all’obbligo di riscatto, mentre al giocatore verrà chiesto di allungare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2024 al fine di spalmare il suo ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.

L’opzione Florenzi è stata promossa anche da Beppe Iachini, a conferma del fatto che al momento sembra più che probabile una sua conferma anche per il prossimo anno. Il jolly che oggi milita nel Valencia, è infatti un elemento che può ricoprire diversi ruoli e la cosa rappresenta un enorme punto a favore.

Di fatto, anche a causa della situazione sanitaria che sta coinvolgendo tutto il Paese, la trattativa non è ancora iniziata, ma Fiorentina e Roma dovrebbero iniziare a discutere della cosa già ad inizio maggio.