L'undici dei traditori del 'Clasico'

Ricardo Zamora

Militare e campione al Barça, il portiere segnò per il Real Madrid nel 1930.

Nando Muñoz

Difensore parte del 'Dream Team' che vinse la Coppa dei Campioni nel 1992. Dopo la conquista continentale, guidò il Real Madrid, fino al 1996.

Albert Celades

Formatosi nel gruppo 'cule', finì per indossare la maglia del Real Madrid dopo una fase con il Celta.

Luis Enrique

Idolo del Barça, giocò prima di atterrare al Camp Nou, al Real Madrid. Nella Ciudad Condal ha vinto tutto come allenatore.

Michael Laudrup

Uno dei peggiori traditori. Il danese era una delle grandi stelle del 'Dream Team'. Partecipò ad una 'manita' del Barça al Madrid e viceversa.

Bernd Schuster

Il tedesco fu uno dei migliori giocatori del mondo durante la sua epoca. Dopo otto anni al Barcellona, fece le valige dritto al Santiago Bernabeu nel 1988.

Luis Milla

Si fece conoscere come rossoblu, ma al Real Madrid ha vissuto i suoi miglior anni. Con i bianchi vinse due Liga.

Luis Figo

Il tradimento più doloroso. Mito e capitano del Barça diventò un pessimo rivale durante l'estate del 2000. Il suo acquisto per il Real Madrid continua ad essere ricordato nella Ciudad Condal.

Javier Saviola

Arrivo come un salvatore in un Barcellona in crisi. I suoi numeri erano buoni, ma non ha mai convinto. Dopo aver passato in otto clubs come il Sevilla o Monaco, fini due stagioni con il Real.

Ronaldo

Lo storico '9' brasiliano giocò una stagione negli anni 1996-97 al Camp Nou. Cinque anni dopo, dopo l'Inter, portò i suoi goal al Santiago Bernabeu.

Samuel Eto'o

Un terrore per il Real Madrid. I 'bianchi' lo fece trasferire al Barça dal Mallorca. Un error alla vista dei fatti, poiche' era sempre un dolore per la squadra 'merengue'.