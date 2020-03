L'ipotesi UEFA: "Champions ed Europa League nei week-end"

Tra le ipotesi al vaglio dell'UEFA per concludere la stagione calcistica entro il 30 giugno ne spunta una clamorosa, ma su cui si lavorerà seriamente nelle prossime settimane.

UEFA, the European Club Association, European Leagues and FIFPRO Europe today signed a joint resolution on the principles of a contingency plan regarding the 2019-20 season.

L'UEFA infatti, dopo la riunione urgente tenuta oggi in videoconferenza con i rappresentati di ECA, EL e FIFPRO Europe, ha avanzato la possibilità di fare giocare le partite di coppa (Champions ed Europa League) nei week-end con lo spostamento dei vari campionati durante la settimana. Le ipotesi al vaglio sono:

"- Possibili limitazioni o riduzione degli attuali slot esclusivi del calendario, che potrebbero comportare la programmazione delle partite di campionato nazionali a metà settimana e la programmazione delle partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana.

- Eventuali adattamenti dei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2020/21 e della UEFA Europa League in caso di completamento tardivo della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020".

Una vera e propria rivoluzione del calendario, insomma, con le gare di campionato al mercoledì e quelle delle coppe sabato o domenica. Al momento solo un'ipotesi, certo, ma a dir poco clamorosa.