L'eroe inaspettato: Mariano debutta in Liga e stende il Barça in un minuto

La lista dei marcatori del 'Clasico' non sarebbe stata prevedibile nemmeno dai migliori scommettitori: Vinicius si è riscattato con l'1-0 e Mariano ha chiuso definitivamente l'incontro.

Zinedine Zidane aveva sorpreso tutti alla vigilia convocando l'attaccante dominicano al posto di Luka Jovic. Ad appena un minuto dal suo ingresso in campo al posto di Benzema, il centravanti ha spento le speranze di rimonta dei blaugrana.

Mariano ha bruciato in velocità Umtiti e si è involato verso la porta dove, seppur scivolando al momento del tiro, è riuscito ugualmente a firmare il raddoppio a pochi secondi dal fischio finale.

Fino al momento, Mariano aveva disputato solo 14 minuti stagionali in Supercoppa: sette minuti in semifinale contro il Valencia e sette in finale contorro l'Atletico. Il debutto in Liga è arrivato proprio nel Clasico.