Kalinic si riscatta alla Sardegna Arena

In questa 26ª giornata di Serie A si è disputato l'incontro tra Cagliari-Roma, il quale ha visto la vittoria dei 'giallorossi' alla Sardegna Arena con un 3-4. Le quattro reti permettono alla Roma di non mollare il quarto posto.

Una partita parecchio movimentata, giocata in ogni suo secondo. Ha visto un primo tempo delle risposte da parte dei 'rossoblu', ma era la Roma ad attaccare, con il primo tiro di Kalinic che però finisce tra le mani del portiere.

Ma ad accendere la partita è stato Joao Pedro, che riesce ad agganciare un ottimo passaggio e con un colpo di testa va dritto in rete. Ma il vantaggio per i 'rossoblu' è durato solo 3 minuti perche' sul cross di Kolarov, Kalinic riesce a spiazzare il portiere e segnare il pareggio.

La corsa si fa ancora più accesa Kalinic firma anche il secondo goal, dopo l'assist di Mkhitaryan, un tiro decisivo porta la Roma in vantaggio. E continua così l'incontro, gli errori difensivi del Cagliari svelano anche il terzo goal per la Roma, ci pensa Kluivert che con un tiro di precisione va dritto nel sacco.

Maran pensa in alcune sostituzioni e verso la fine i 'rossoblu' si illuminano grazie all'azione di Pereiro (2-3). Il sogno dura poco dato che dopo 5 minuti la Roma pensa ad andare oltre il vantaggio con il decisivo calcio di punizione di Kolarov (2-4).

Negli ultimi minuti un tocco di mano di Smalling regala un calcio di rigore al Cagliari. Joao Pedro sbaglia il rigore, ma la parata di Lopez fa rimbalzare il pallone e Joao Pedro si fionda in rete con un colpo di testa (3-4).

La Roma riesce ad ottenere la vittoria in questa 26ª giornata di Serie A restando sempre più vicino al quarto posto dell'Atalanta, non ci sono più dubbi per i 'giallorossi'.