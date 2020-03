Juventus-Milan, arbitra Rocchi: Doveri dirigerà Napoli-Inter

Gianluca Rocchi arbitrerà la gara valida per la semifinale di ritorno tra Juventus e MIlan. A dirigere il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia il fischietto fiorentino, mentre per Napoli-Inter prevista per il 5 marzo è stato scelto Daniele Doveri.

Rocchi sarà assistito da Mondin e Galetto per Juventus-Milan, con Massa che sarà invece il quarto uomo in Coppa Italia. Aureliano e Alassio per il VAR. Napoli-Inter vedrà invece Del Giovane e Cecconi come guardalinee, Mariani quarto uomo e Irrati-Giallatini al VAR.

Per Rocchi sarà la 40esima gara con la Juventus in campo, la 39esima per quanto riguarda il Milan. Bilancio favorevole per i bianconeri, mentre i rossoneri non hanno invece dati positivi: ben 17 sconfitte a fronte di 10 vittorie ed undici pareggi.

Bilancio largamente positivo per il Napoli con Doveri, mentre l'Inter ha un grande equilibrio a tal riguardo (sette vittorie, sei sconfitte, cinque pareggi), tendente al positivo, con tre vittorie su tre nelle gare giocate in questa stagione sotto il fischietto di Volterra.