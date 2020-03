Juventus-Lione in campo neutro? Aulas: "Decide l'UEFA, ci sono nuovi elementi"

Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, l'emergenza coronavirus. Riflettori puntati tra gli altri paesi, sull'Italia. Nel caso specifico a Torino, dove il 17 marzo si disputerà la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione.

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas come riportato dall'Equipe, al termine della sfida vinta contro il Saint-Etienne s'è soffermato sulla situazione:

"Deciderà la UEFA, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata. Per esempio la Juventus under 23, che gioca in serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra".

Poi, il numero uno dell'OL, ha proseguito così nel suo discorso ai cronisti transalpini:

"Vediamo gli sviluppi che spero saranno positivi. Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo".