Juventus-Inter rinviata, Marotta non fa polemica: "Prendiamo atto della decisione"

Juventus-Inter, insieme ad altre quattro gare di Serie A, è ufficialmente rinviata al 13 maggio. Nessun match a porte chiuse nel 26esimo turno di campionato, causa ordine pubblico, questione economica e danno d'immagine. Per i nerazzurri è la seconda gara da recuperare dopo quella contro la Sampdoria: Marotta lo accetta.

L'amministratore delegato dell'Inter si è detto rammaricato per il rinvio di Juventus-Inter, senza però attaccare il sistema calcio italiano in virtù della gara a porte chiuse dei nerazzurri in Europa League e invece il mancato svolgimento di cinque gare di Serie A in questo turno.

A Sky Sport 24 Marotta ha parlato così:

"Non voglio fare polemiche, la Lega ha deciso così e dobbiamo prenderne atto. Non voglio fare polemica, sono preoccupato per il futuro".

"Il primo obiettivo è la salute di tutti, ma se parliamo di calcio bisogna rispettare una sana competitività. Sono molto preoccupato, il calendario è compresso di impegni. Gestire il prossimo turno sarà veramente molto difficile con l'ordinanza eventualmente prorogata".