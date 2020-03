Juve-Inter e altre 4 partite rinviate: cosa succede al fantacalcio

Nuovo ribaltone in Serie A: rinviate al 13 maggio Juventus-Inter e le altre quattro partite originariamente previste a porte chiuse per far fronte all'emergenza portata dal Coronavirus.

Come accade in casi del genere, è interessante sapere come bisognerà comportarsi al fantacalcio, questione annosa per migliaia di appassionati che ogni settimana si dilettano nel ruolo di allenatore virtuale di una squadra.

Secondo quanto previsto da 'Fantacalcio.it', a seconda delle regole presenti nelle proprie leghe di appartenenza, si potrà assegnare il famoso 6 politico a tutti i giocatori delle squadre impegnate nelle gare rinviate; in alternativa c'è la possibilità di aspettare fino al 13 maggio per calcolare normalmente la giornata con i voti assegnati dalla redazione.

Per chi invece fa affidamento al regolamento di 'Magic Gazzetta', esiste l'eventualità che l'intera giornata venga annullata in quanto non si disputerà il 50% degli incontri.