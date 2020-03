"Incubi con Messi? No, mai"

Uno dei duelli più interessanti del Real Madrid-Barcellona di domani sera sarà quello tra Thibaut Courtois, nella porta delle Merengues, e Lionel Messi, nell'attacco blaugrana.

"Se penso a Messi prima del Clasico? No, non come prima. Quando giocavo nell'Atletico, alla mia prima stagione, soprattutto quando andai per la prima volta al Camp Nou... pensai nelle grandi stelle. Sarebbe stato strano non pensarci, però ora...", ha dichiarato il portiere belga.

"Ora non ci penso più. Per me, Messi è come qualsiasi altro giocatore", ha continuato un Courtois per niente preoccupato dai numeri di Leo Messi, capocannoniere in Liga.

"Incubi con Leo? No, mai", ha aggiunto tra le risate il portiere, che ha spiegato: "Lo studiamo come studiamo qualsiasi altro giocatore del Celta o del Levante, non ci sono differenze".