Il volo spettacolare di Ter Stegen ha evitato il goal di Isco

Ter Stegen è una sicurezza per il Barcellona. E anche se potrebbe sembrare strano stava passando una notte tranquilla al Santiago Bernabeu. Infatti fino al 56' minuto non ha dovuto intervenire con una parata. Fino a quando non ha fermato Isco.

La specialità della casa, allo stesso tempo una grande parata ed elasticità, catturata dai flash della partita.

Il volo di Ter Stegen è stato impressionante. È stata la prima volta che è riuscito in una parata del genere; è ritornato a mettersi in mostra in una delle partite più importanti, in un momento decisivo. Ha dimostrato nuovamente di essere il Messi dei portieri.