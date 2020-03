Il vice di Setien contro Griezmann durante il Clasico: "Vai all'inferno"

E' stato un Clasico bollente in campo ma anche in panchina, soprattutto per il Barcellona. Lo storico vice di Quique Setien, Eder Sarabia, è infatti stato pizzicato dalle telecamere di 'Movistar' mentre rimproverava aspramente i giocatori blaugrana per gli errori commessi contro il Real Madrid.

In particolare nel mirino di Sarabia è finito Griezmann, sostituito nel finale e autore di una prestazione a dir poco deludente anche al 'Bernabeu'.

"Vai all'inferno, Antoine, tira”.

Sarabia però ne ha avute pure per i compagni di Griezmann che a suo dire in campo non rispettavano le consegne date alla vigilia del Clasico: "Improvvisamente inizia a lanciare, quando deve giocare la palla. Cazzo!".

E ancora: "Non possiamo tenere la linea difensiva così indietro perché ci allungano e arriva Benzema che crea superiorità numerica".

Stando alle parole di Sarabia, insomma, in casa Barcellona domenica sera non ha funzionato (quasi) niente. L'atmosfera al 'Camp Nou' resta elettrica.