Il PSG si mette in fila per Lautaro Martinez

Uno dei nomi alla moda della stagione è quello di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, il quale ha chiamato l'attenzione dei grandi club europei. Al Real Madrid e Barcellona, si aggiunge il PSG.

Secondo 'Mundo Deportivo', l'attaccante argentino è entrato nell'agenda del campione di Francia, per rafforzare il suo attacco.

Il PSG pensa alla possibilità che nella prossima stagione Edison Cavani non continuerà al Parco dei Principi e Mauro Icardi, altro attaccante, ceduto all'Inter. E per sostituirli ha pensato ad uno degli attaccanti più informa in Europa, che sta aiutando la sua squadra a combattere in Serie A contro la Juventus.

La clausula di Lautaro Martinez sarà di 111 milioni di euro quest'estate.

La punta argentina, di 22 anni, ha centrato il bersaglio in 16 occasioni in 30 partite che ha disputato questa stagione, ciò che lo rende oggetto di desiderio di Europa.