Il Napoli si muove per Ferran Torres

Il 20enne Ferran Torres non ha ancora prolungato il contratto con il Valencia, che lavora al suo addio in estate per evitare di perderlo a costo zero il prossimo anno.

Come riportato da 'Radio Valencia', il Napoli si sarebbe messo in contatto con il club spagnolo per chiedere informazioni sull'attaccante.

In pole position per il suo acquisto c'è però il Borussia Dortmund che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già ottenuto il 'sì' del giocatore.

Il Valencia è aperto anche all'ipotesi scambio ed ha mostrato interesse nei confronti di Hirving Lozano, giocatore che non ha trovato il protagonismo sperato a Napoli.