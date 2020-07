Il Monza di Berlusconi su Ibra, Kakà... e Balotelli?

Le buone prestazioni del Monza l'hanno portata a fare il grande salto in Serie B. Il suo presidente, Silvio Berlusconi, ha un piano per tornare al più presto in Serie A.

Berlusconi ha spiegato a 'TeleLombardia' i suoi obiettivi di mercato: "Ibra era un nostro obiettivo vero come lo è stato Kakà: poi si sono create delle difficoltà extra-calcistiche e abbiamo dovuto rinunciare. Ma nel calcio non si sa mai: lo dico sia per lui che anche per Kakà".

"Dobbiamo prendere soprattutto giocatori che siano inferiori ai 23 anni, stiamo cercando i migliori giocatori delle squadre di Serie B e qualcuno anche di Serie C", ha spiegato l'ex Premier.

Berlusconi, presidente del Milan per 31 anni, potrebbe fiondarsi anche su un'altra 'vecchia gloria' rossonera in uscita dal Brescia, Mario Balotelli.