Il Madrid pianifica l'acquisto di Haaland per il 2021, per 75 milioni

Il ragazzo che da non molto aveva bisogno di essere presentato, già è un fenomeno mondiale. Ad Haaland gli cadono i goal dalle tasche e il Madrid sta trovando difficoltà nel trovare un attaccante così.

Il norvegese sarebbe l'acquisto perfetto per i 'merengues'. Come informa 'AS' la direttiva bianca già è in movimento. Il suo piano è per il 2021.

Nel mercato degli acquisti di quest'anno, si attiva la clausula per il calciatore e potrebbe salire a 75 milioni di euro. Si tratta di una cifra abbastanza accettabile da parte degli spagnoli.

Si dovrà aspettare ancora un'altra stagione, però chi lo dice che il Madrid non potrà vantare delle prestazioni del giocatore.

Però più tempo passa più il calciatore costerà meno e quindi potrebbero rinnovare il contratto ed eliminare questa clausula.

Perche' il Madrid lo vuole acquistare? Su suoi numeri parlano da soli. La stagione della sua esplosione al Salzburg segnò 28 goal e cinque assist in 22 incontri; adesso nel Borussia Dortmund già totalizza 12 reti in 8 presenze.

L'alto rendimento è un altro punto a favore di questa operazione: nel tempo che resta per inserire la sua clausula, dovrà continuare a dimostrare il meglio.