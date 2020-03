Il Liverpool prepara il rinnovo di Harvey Elliott

Il Liverpool non ha mai smesso di monitorare la crescita di Hervey Elliott. Secondo quanto riportato da 'Mirror', gli inglesi starebbero preparando il rinnovo per non lasciarselo scappare.

Secondo la testata britannica, i dirigenti della squadra allenata da Jurgen Klopp avrebbero in mente una proposta di prolungamento fino al 2023.

Harvey Elliott è passato dal Fulham al Liverpool l'estate scorsa ed è stato chiamato ad allenarsi con la prima squadra. Poco più di sei mesi dopo, il club è pronto a blindarlo per allontanare le pretendenti.