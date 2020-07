Il Liverpool lavora al rinnovo di Wijnaldum

Il 29enne Geoginio Wijnaldum ha un contratto in vigore con il Liverpool fino al 2021 e i Reds si sono messi al lavoro per prolungare il vincolo.

Come riportato da 'The Guardian', le trattative si sarebbero intensificate negli ultimi giorni. Con entrambi le parti favorevoli a un ampliamento del contratto, la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare.

Il suo rinnovo arriverà dunque dopo quello di Adam Lallala, che ha prolungato il contratto fino al termine della stagione di Premier League. Il centrocampista sarà poi libero di firmare con un altro club a costo zero.