Il Coronavirus non ferma la Lazio: lunedì la ripresa degli allenamenti

Se da un lato il calcio italiano scopre le positività di Matuidi e Zaccagni - ultimi in ordine di tempo - al Coronavirus, dall'altro c'è chi si prepara al ritorno agli allenamenti, sospesi in via precauzionale e, in alcuni casi, obbligatoria a causa dello stato di quarantena osservato da intere squadre (Inter e Juventus ad esempio).

Oggi la Lazio ha comunicato che Immobile e compagni torneranno ad allenarsi al centro sportivo di Formello da lunedì 23 marzo. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale biancoceleste.

"I biancocelesti torneranno a lavorare all'interno del Centro Sportivo di Formello nella giornata di lunedì prossimo, 23 marzo".

Annuncio che arriva qualche giorno dopo la presunta polemica sorta tra il presidente laziale Claudio Lotito e quello juventino, Andrea Agnelli, quest'ultimo contrario all'eventualità che i giocatori potessero tornare a calcare i campi di calcio, seppur non in partite ufficiali.

Ma la Lazio non sarà l'unica a riprendere gli allenamenti nei prossimi giorni: sabato 21 è previsto il raduno dei giocatori del Cagliari del neotecnico Walter Zenga, a meno che la società sarda non prolunghi lo stop.