Il Bayern difende Hopp, nasce la commissione di vigilanza: tifosi in subbuglio

Grandi polemiche in Germania per quanto successo ad Hoffeheim e la risposta del Bayern a tal riguardo. Come noto, infatti, nell'ultimo match di Bundesliga, i tifosi del club bavarese si sono scagliati contro il presidente avversario Hopp, portanto a proteste da parte di entrambe le squadre. Ora tifosi in subbuglio.

Il Bayern Monaco, che ha concluso gli ultimi dieci minuti di gara dopo la sospensione momentanea del match passandosi la palla con i giocatori dell'Hoffenheim, ha infatti diramato un comunicato immediatamente discusso tra i fans non solo bavaresi, ma di tutta la Germania.

Questo il comunicato del Bayern Monaco:

"L'FC Bayern ha reagito agli incidenti della trasferta di Hoffenheim e ha fondato oggi una commissione interna per rimediare. Questa commissione esaminerà da un lato gli eventi di sabato e, dall'altro, elaborerà misure che entreranno in vigore a breve e medio termine in caso di razzismo, insulti, antisemitismo, sessismo, omofobia e tutti i tipi di esclusione.



La commissione dovrebbe lavorare a stretto contatto con la squadra investigativa, che è stata fondata domenica dal quartier generale della polizia a Mannheim e li supporterà al meglio delle sue capacità. I membri della commissione consulteranno anche le autorità competenti e gli esperti esterni. Inoltre, l'FC Bayern sta suggerendo un incontro con il DFB, il DFL e tutti i 36 club professionistici per discutere di un'azione coordinata e congiunta su questo argomento.La posizione dell'FC Bayern è chiara: incidenti come quello di sabato non devono essere ripetuti. L'associazione considera la sua responsabilità sociale opporsi alla discriminazione, all'intolleranza, all'odio, all'agitazione, agli insulti e alla violenza in tutte le forme. FC Bayern è sinonimo di diversità e tolleranza e soprattutto per la gioia del calcio"

I tifosi del Bayern Monaco hanno insultato con cori e striscioni Hopp, patron dell'Hoffenheim, per aver superato la tradizionale regola del 50+1 in Bundesliga, l'azionariato popolare tanto amato dalle tifoserie tedesche. Ora il comunicato dei bavaresi per difenderlo contro gli insulti: apriti cielo.

Sui social, e non solo, i tifosi hanno accusato il Bayern di essersi mosso solamente ora che ad essere preso di mira è stato una figura di spicco nel panorama tedesco e non prima al momento di altri casi di razzismo e omofobia nei confronti di figure decisamente meno in mostra.