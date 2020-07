Il 7 luglio non cambia nulla per il Barça con Lautaro

Questo martedì è stato reso noto che il Barcellona potrebbe dover affrettare i tempi per portare Lautaro al Camp Nou. La sua clausola da 111 milioni di euro sparisce il 7 luglio e questo sarebbe dovuto essere il margine di manovra dei blaugrana.

Al club catalano non preoccupa la rivelazione. L'attaccante continua ad essere l'obiettivo numero uno per la prossima stagione, però il Barça non ha le risorse economiche per far fronte a un'operazione di questo tipo.

I blaugrana puntano a ridurre il prezzo del cartellino del giocatore con l'inserimento di varie contropartite tecniche.

L'unico problema per i catalani sono le competitors, disposte a pagare i 111 milioni richiesti dal club nerazzurro.

Questa opzione resta la meno probabile sia per le caratteristiche del nuovo calciomercato che per la volontà dell'attaccante argentino.