Inter in pole per Castrovilli: si parte da 40 milioni

Anche se tutto il calcio è fermo, con la speranza che si possa tornare a giocare e concludere la stagione, c'è una cosa che non si interrompe mai: il calciomercato. Lo sa bene l'Inter, che in attesa di riprendere la Serie A, sta comunque programmando la prossima stagione, ai piani alti della società.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ad esempio, a centrocampo è stato fissato il grande obiettivo per l'estate. Un giocatore che l'Inter segue da ottobre e che ha fatto innamorare i vertici della dirigenza: Gaetano Castrovilli.

L’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio si sono mossi in netto anticipo rispetto alla concorrenza (sul giocatore ci sono Juventus e Napoli). Come detto, già ad ottobre ci furono i primi contatti con la dirigenza della Fiorentina, che nei mesi successivi vennero approfonditi.

C'è però da superare l'ovvia resistenza di Rocco Commisso e la situazione contrattuale. Contratto valido fino al 30 giugno 2024 (rinnovo firmato a ottobre) e ingaggio da 1,5 milioni a salire dalla prossima stagione, la richiesta supera i 40, somma dettata dall’ultima offerta ricevuta dal d.s. Pradè: quella proprio del Napoli, che nel rush finale della sessione invernale ne offrì 35 più 5 di bonus. Offerta declinata...

Per “ammortizzare”, non si esclude l’inserimento di una contropartita tecnica da parte dell'Inter, che già a gennaio ha provato ad offrire Politano alla Viola. Ma quello che fa capire con certezza che Castrovilli sia un vero obiettivo nerazzurro è il fatto che Antonio Conte abbia dato il suo "ok" all'acquisto, avallando le caratteristiche del giocatore.

Non appena riprenderà il calcio in tutto e per tutto, i discorsi tra Inter e Fiorentina riprenderanno. Gaetano Castrovilli è un obiettivo acclarato, per i nerazzurri.