Gazidis pensa a Capello per il Milan: tensioni con Boban e Maldini

Dopo alcuni dissensi già presenti tra Maldini e Gazidis, l'intervista di sabato di Boban sui rapporti con l'amministratore delegato rossonero ha spaccato ancora di più l'anima del Milan in due parti: da una parte il dirigente originario greco e dall'altra il duo di ex giocatori.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Ivan Gazidis ha intenzione di incontrare Boban e Maldini già domani in sede per discutere del rapporto tra loro tre. L’ad rossonero chiederà spiegazioni a entrambi di un reiterato malessere che l’attuale proprietà ritiene nocivo e immotivato.

Se non si troverà un accordo solido e definitivo fra Ivan Gazidis e il suo nuovo staff da una parte e il tandem Boban-Maldini dall’altra, sarà inevitabile un clamoroso divorzio a fine stagione.

Ma Gazidis ha comunque bisogno, secondo e sue intenzioni, di una figura italiana, che conosca il Milan, in società. L'ultimo nome preso in considerazione dall'amministratore delegato rossonero è quello di Fabio Capello, attuale talent per Sky ma con un forte passato rossonero, da giocatore e da allenatore.