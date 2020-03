Gattuso ha espresso i suoi motivi per non contare su Lozano

Non è facile adattarsi ad una Liga come la Serie A. Gattuso, veterano in mille battaglie e ottimo conoscente delle esigenze della competizione, mostrò ciò che ancora manca a Lozano per essere all'altezza.

"Ho parlato con lui. Può giocare avanti, però...può garantirmi una buona fase difensiva? Metto a lui e alla squadra in difficoltà? Non posso farlo sapendo che non potrebbe andare bene, annunciò davanti i media.

"So a che livello sto portando il club, ma cerco calciatori utili", continuò. Sicuramente il 'Chucky' ha perso il protagonismo nel Napoli. Nell'ultimo mese ha totalizzato solo 14 minuti.

Gattuso chiuse il dibattito: "Mi fa male vederlo fuori dal campo per quello che costò oppure vederlo in tribuna. C'è da lavorare e sentirsi pronti. Speriamo che questi calciatori capiscono ciò che voglio".

Curiosamente, Lozano è entrato nella lista dei convocati del tecnico del Napoli, che si sfida questo sabato contro il Torino al San Paolo.