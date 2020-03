Friedkin arriva a Roma con un regalo sotto al braccio

L'imprenditore statunitense Dan Friedkin diventerà il massimo azionista della Roma.

Il suo arrivo a Roma suppone un versamento finale di 720 milioni di euro, anche se questo sembra non essere un problema per Friedkin che già pensa al futuro del club.

Il 'Corriere dello Sport' informa che Leonardo Nascimento o Fabio Capello potrebbero diventare il nuovo direttore sportivo della Roma.

L'ex allenatore del Real Madrid, si trova in questo momento senza squadra, mentre il brasiliano è l'attuale direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ma non sembra essere un ostacolo per Friedkin.