Fratelli Inzaghi da record: primi in classifica in A e B

Uno vede la Serie A sempre più vicina. L'altro vede la Champions League molto più prossima. Uno aspetta la promozione, l'altro il sogno Scudetto. Di certo e in comune c'è un dato: Simone Inzaghi e Filippo Inzaghi sono i dominatori d'Italia. Lazio prima, Benevento primo.

Grazie al successo sul Bologna e al rinvio di Juventus-Inter, la Lazio si è presa la testa della classifica in Serie A e la trrà per almeno una settimana, in attesa del prossimo match dei bianconeri. L'Aquila potrebbe rimanere a guardare tutti dall'alto continuando a volare: seppur con una o due gare in più, è ora la squadra da battere.

Simone Inzaghi sta compiendo un grandissimo lavoro con la Lazio, portata a lottare per lo Scudetto dopo aver conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana negli ultimi anni. La qualificazione ai gironi di Champions non sembra in pericolo, ora la parola 'titolo' non è più tabù.

In Serie B invece Filippo Inzaghi, sicuramente il più famoso tra i due in campo, sta provando a seguire le orme del fratello in panchina, guidando un Benevento da record in Serie B. A tre mesi dal termine del campionato cadetto la formazione campana è a + 20 sulle inseguitrici e dovrebbe festeggiare il ritorno nella massima serie nelle prossime settimane.