Fonseca cambia la Roma: "Domani giocherà Kalinic"

Dopo aver strappato la qualificazione agli ottavi di Europa League dove affronterà il Siviglia dell'ex ds Monchi, la Roma si appresta a volare a Cagliari per sfidare i rossoblù nella ventiseiesima giornata di Serie A.

Conferenza stampa della vigilia per Paulo Fonseca che, come prevedibile, ha detto la sua sulla scelta della Lega di Serie A di rinviare cinque partite, tra cui il big match Juventus-Inter.

Il tecnico portoghese ha annunciato anche una novità di formazione che vedrà l'inserimento di Nikola Kalinic con conseguente turno di riposo per Edin Dzeko, a meno di un cambio di modulo che ridarebbe spazio al bosniaco.

"Il gruppo è stanco, è normale. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo l'ultima partita. Perotti è debole, difficile che recuperi. Veretout ha un piccolo problema ad un piede ma sta bene".

"Penso che il numero di partite giocate da Cagliari e Roma non sia importante, piuttosto lo è il tempo di recupero che non è molto".

"Noi vogliamo sempre avere dei ritmi alti durante le partite, i numeri dimostrano che questa è una squadra che corre molto. In questo momento è importante gestire bene l'incontro, non perdere la palla facilmente che ci costringerebbe a correre".

"Io sono una persona ottimista, abbiamo la possibilità di andare in Champions: non credo che l'Atalanta non perda altri punti da qui al termine del campionato. Vedo che il gruppo ci sta credendo, dobbiamo continuare a lavorare per conquistare il quarto posto".

"Gare rinviate? Devo dire che le autorità stanno cercando di prendere la migliore decisione possibile, mi fido di loro. Per non avere dubbi sulla regolarità del campionato, penso che se si gioca una partita anche le altre devono essere disputate".

"Non sono un economista, ma posso dire che la situazione economica del club non incide in alcun modo sulla squadra".

"Con Pellegrini parlo sempre, mi sembra che stia bene. Diawara sta meglio ogni giorno, in futuro potrà essere una soluzione in più per noi: se continua così posso pensare di averlo a disposizione nella prossima settimana".

"Pastore? Stiamo cercando di aiutarlo a recuperare da questa situazione cronica, in settimana è migliorato molto. Dzeko? Domani giocherà Kalinic".