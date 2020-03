"Dobbiamo credere nella Champions"

Serviva una vittoria alla Roma per provare a tenere la scia dell’Atalanta e per rispondere alla vittoria ottenuta dal Napoli sabato sera contro il Torino e la vittoria è arrivata sul campo di un Cagliari in crisi di risultati e al termine di 90’ che hanno regalato goal ed emozioni.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il 4-3 maturato alla Sardegna Arena, ha commentato la prova della sua squadra e di un ritrovato Kalinic.

“Abbiamo deciso di cambiare cinque giocatori perché eravamo molto stanchi e Dzeko era il più stanco in assoluto. Kalinic si stava allenando bene ed ha giocato. La sua è stata una buona partita, così come è stata buona quella dei suoi compagni”.

La Roma avrebbe potuto chiudere la pratica con meno patemi: “Non dobbiamo soffrire così. La nostra è stata una prova buonissima e abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere prima il discorso. Oggi non vincere non sarebbe stato giusto”.

I giallorossi si stanno godendo l’ottimo momento di forma di Mkhitaryan: “Non so come sarebbe stata la classifica se lo avessimo avuto sempre a disposizione, ma oggi ha giocato una bellissima partita e sta continuando a migliorare. E’ un giocatore importante per noi. Problemi di abbondanza quando tornerà Pellegrini? E’ bello avere questi problemi”.

Fonseca continua a credere nel quarto posto, nonostante l’Atalanta stia viaggiando a ritmi elevatissimi: “Conosciamo le qualità dell’Atalanta, è una squadra molto forte dal punto di vista offensivo e sta vivendo un ottimo momento. Noi vogliamo lottare fino alla fine per provare a prenderci il quarto posto. Dobbiamo crederci”.

Anche l’Europa League può rappresentare una porta per la Champions: “Non è giusto parlarne adesso. Prima c’è da battere il Siviglia che è molto forte e poi dovremo pensare ad una partita alla volta. Siamo attesi da un turno molto difficile e non è giusto pensare ad una possibile finale in questo momento. Concentriamoci solo sul presente”.

Secondo il tecnico della Roma, la corsa per il quarto posto comprende anche altre squadre: “Il Napoli ha vinto le ultime partite e sta tornando ed anche il Milan è forte e può rientrare in corsa”.