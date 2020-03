De Gea horror, Keane furioso: "Io l'avrei ucciso, linciato"

Non riesce a trovare continuità di rendimenti il Manchester United, che dopo aver vinto in maniera roboante il ritorno dei sedicesimi di Europa League ha pareggiato in rimonta contro l'Everton di Ancelotti tra VAR e polemiche. Sul vantaggio dei Toffees pesa l'incredibile errore di De Gea.

Il portiere spagnolo, che nell'ultimo biennio è sensibilmente calato di rendimento rispetto al passato, ha infatti rinviato direttamente sui piedi di Calvert-Lewin, in pressione sul tiro di De Gea. Risultato, goal a sorpresa e disperazione da parte dei tifosi del Manchester United.

Anche gli ex Red Devils non l'hanno presa benissimo, con Gary Neville beccato delle telecamere con le mani nei capelli e Roy Keane, uno che non le manda mai a dire, a mettere in chiaro cosa avrebbe fatto a De Gea se fosse stato il suo portiere titolare.

Non solo da allenatore, ma anche da compagno...

"Come giocatore o allenatore lo avrei ucciso, l'avrei ucciso! Credo che De Gea sia un po' arrogante".

Roy Keane ha poi rincarato la dose:

"Cosa stava aspettando? Io l'avrei linciato all'intervallo. È un portiere troppo intelligente per fare un errore così".

Il Manchester United è comunque al quinto posto, a -3 dal quarto: anche la sua attuale posizione in teoria potrebbe valere la Champions qualora dovesse essere confermata la squalifica del Manchester City.